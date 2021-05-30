MSB: Pençe operasyonlarında 142 terörist öldürüldü 0:00 / 0:00

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB),1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük ve 138'i orta çaplı olmak üzere 181 operasyon icra edildiğini, 225'i mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar 1162 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, düzenlediği bilgilendirme toplantısında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edildiğini vurgulayan Kara, "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek, 225'i mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

Kara, 23 Nisan'da başlayan ve Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini söyledi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 7 bin 584 hedefin kara ateş destek vasıtaları ve 215 hedefin Hava Kuvvetleri unsurları tarafından etki altına alındığını kaydeden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır. Operasyonların başlangıcından bu yana biri bölge sorumlusu olmak üzere 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Bugüne kadar ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. NATO'da kullanılan ve dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler, dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte, operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için sivil halk, çevre, tarihi ve kültürel yapılar dokunulmazdır."

MAKET UÇAK SALDIRISI

Son zamanlarda yapılan maket uçak ve drone saldırılarıyla ilgili her türlü tedbirin alındığını belirten Kara, "25 Mayıs 2021 tarihinde fırlatıldığı yer tespit edilen maket uçağın fırlatma rampası imha edilmiş, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Kara,1 Ocak'tan itibaren hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 bin 869'u mayıs ayında olmak üzere 62 bin 296 kişinin yakalandığını, 11 bin 284'ü mayıs ayında olmak üzere 135 bin 467 şahsın hududu geçemeden engellendiğini, bu kişiler arasındaki 52'si FETÖ'den olmak üzere 138 teröristin yakalandığını bildirdi.

Yılbaşından itibaren icra edilen operasyonlar neticesinde 347 bin 340 paket sigara, 530 kilogram uyuşturucu, 329 cep telefonu ve 1486 muhtelif silahın ele geçirildiği bilgisini veren Kara, "Kara hudutlarımızın korunması ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınması sağlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Kara, Suriye'deki harekat alanlarında terörden arındırılan bölgelerdeki mayın/EYP temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devam ettiğini dile getirdi.

Güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin birlikler tarafından engellendiğini ifade eden Kara, "Suriye'deki harekat alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dahil 60'ı mayıs ayında olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren 693 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

AZERBAYCAN

Kara, Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 304 bin 318 metrekare alanın mayından temizlendiğini söyledi.

Binbaşı Kara, şunları kaydetti:

"Kardeş ülke Azerbaycan ile yapılan ikili askeri ve iş birliği anlaşmaları kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri modernizasyon ve eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, birlikte icra ettikleri tatbikatlarda nitelikli personeli ve donanımı ile verilecek her türlü görevi yapabilecek güçte olduğunu göstermektedir. Bakanlığımız bağlısı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile Azerbaycan arasında imzalanan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Üretimi ve Teslimi Projesi kapsamında 5 araçtan oluşan ikinci parti Azerbaycan'a gönderilmiştir. Eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri ile 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz."

LİBYA

Kara, 500 yıllık tarihi kardeşlik bağları olan Libya'da TSK birlikleri tarafından Libyalılara askeri eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve diğer askeri konularda danışmanlık desteği verildiğini anımsattı.

Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya'da bulunan 5 eğitim merkezinde verilen eğitimlerin sürdürüldüğünü dile getiren Kara, Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla mayın/EYP tespit ve imha çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

EGE DENİZİ VE DOĞU AKDENİZ

Binbaşı Kara, TSK'nın Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini belirtti.

Yunanistan'ın 27 Mayıs 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nın "Milli ve dini günler ile turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu tarihlerde NOTAM gerektiren tatbikatların planlanmayacağı ve icra edilmeyeceği” maddesine aykırı olarak Güney Ege'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihini de kapsayan NOTAM ilanında bulunduğunu hatırlatan Kara, şunları söyledi:

"Görüldüğü gibi uluslararası hukuk söylemini dilinden düşürmeyen Yunanistan, Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir. Türk ve Yunan milli savunma bakanları arasında Güven Artırıcı Önlemlere İlişkin Dördüncü Toplantı, 26-27 Mayıs tarihlerinde uzaktan görüntülü görüşmeyle yapılmıştır. Toplantıda güven artırıcı önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalınmıştır. Bir sonraki toplantının Ankara'da yapılması planlanmaktadır. Türkiye, başından beri sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olan taraftır ve bu tutumunu kararlılıkla sürdürmektedir. Ancak bu tavrımız yanlış anlaşılmamalıdır.

Türkiye, kendisinin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını, alaka ve menfaatlerini korumakta ve savunmakta kararlıdır, buna da muktedirdir."

Kara, TSK'nın tüm dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen kesintisiz olarak sürdürüdüğü harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra diğer milli, uluslararası ve NATO görevleriyle de gücüne güç katmaya, bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

Binbaşı Kara, TSK'nın yer aldığı tatbikat ve faaliyetleri şöyle sıraladı:

"Müttefiklerimizle ortak çalışabilirlik kapsamında NATO'nun üç yılda bir icra ettiği en önemli tatbikat faaliyetlerden biri olan STEADFAST DEFENDER 2021 tatbikatına, Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti olarak iştirak edilmektedir. 19 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihlerinde Türkiye dışında 11 müttefik ülkenin iştirak ettiği tatbikatın kara bölümü Romanya'nın Bükreş ve Cincu tatbikat alanlarında, hava ve deniz bölümü ise Portekiz ev sahipliğinde Atlantik Okyanusu'nda icra edilmektedir. Spanish Minex-2021 Tatbikatı, Türkiye, ABD, İtalya, Belçika, Fransa, İspanya, Yunanistan ve Portekiz'in katılımıyla 24 Nisan-7 Mayıs 2021 tarihlerinde İspanya açıklarında icra edilmiştir. Denizkurdu-2021 Tatbikatı, Kuvvet Komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışabilirlik ve destek usullerinin denenerek Deniz Kuvvetleri unsurlarının harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi maksadıyla 25 Mayıs-6 Haziran 2021 tarihlerinde Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de atışlı olarak icra edilmektedir. Uluslararası Anadolu Ankası-21 Tatbikatı, katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla 24 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihlerinde Konya'da icra edilmektedir.

Aynı anda birden fazla harekat alanında mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın 16 farklı bölgesinde 6 bine yakın personelle barış ve istikrarın sağlanmasında görev almaktadır."

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelenin Bakanlığın tüm birimleriyle hassasiyet ve belirlenen kriterler çerçevesinde sürdüğünün altını çizen Kara, "15 Temmuz 2016'dan itibaren 24 bin 714 personel ihraç edilmiş, 2 bin 493 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-28 Mayıs 2021 tarihlerinde 2 bin 48 personel kamu görevinden çıkarılmış, 375 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 80 personel göreve iade edilmiş, 8 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir." diye konuştu.

Binbaşı Kara, Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin Bakanlığa bağlı tüm birlik, karargah ve kurumlarda uygulandığını vurgulayarak, sağlık personeli ve kritik personelin aşılanmasının tamamlandığını, diğer personelin aşılama faaliyetinin devam ettiğini sözlerine ekledi.​​​​​​​