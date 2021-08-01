Muğla'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntılar sürüyor 0:00 / 0:00

AA

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Hatırlanacağı gibi dün gece de yine Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 07.31'de ve 14,85 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41.22 kilometre olarak ölçüldü. İlçe açıklarında saat 08.12'de ve 7.26 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde ve 08.15'te ve 7.13 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. İki depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46.07 ve 47.23 kilometre olarak ölçüldü.

ÇATAKLI: AN İTİBARİYLE OLUMSUZ BİR İHBARIN OLMADIĞI BİLGİSİ ALINDI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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