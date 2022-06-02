Ölü sayısı 3'e çıktı! Dehşet anı kamerada! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükçekmece'de dün, Kumburgaz’da saat 16.50 sıralarında E-5 karayolunda akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi.

DURAKTAKİ ÖĞRENCİLERE ÇARPTI

İHA'da yer alan habere göre takla atarak yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen öğrencilerin arasında dalmıştı.

Kazada can veren Oğuzhan Kolver.

CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

Kelimenin tam anlamıyla can pazarının yaşandığı kazada 15 kişi yaralanırken, ölü sayısı ise bu sabah saatlerinde maalesef 3’e yükseldi.

Kazada can veren Mehmet Alp Güney.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Oğuzhan Kolver (15) ve Mehmet Alp Güney’in (14) ardından Murtaza Mardani isimli öğrencinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

FECİ KAZADA KORKUNÇ AYRINTI

Gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler’in daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan 3 gencin hayatını kaybettiği feci kaza, bir başka aracın araç kamerasına takıldı. Samet Tüfekçiler'in kullandığı aracın bir anda direksiyonunun sağa kırıldığı ve hızla durağa daldığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde büyük panik yaşandığı görülürken yaralıların yardımına çevredekiler koştu.