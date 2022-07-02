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Haberler Yaşam On Numara Son dakika: On Numara sonuçları belli oldu 1 Temmuz 2022 - On Numara çekiliş sonucu sorgula Tıkla öğren! On Numara büyük ikramiye...
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On Numara sonuçları açıklandı 1 Temmuz 2022 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren

On Numara'da heyecan bu akşam devam etti. Pazartesi ile Cuma günleri olmak üzere gerçekleştirilen On Numara'da kazandıran numaralar saat 20:00'da açıklandı. İşte 1 Temmuz 2022 On Numara çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika: On Numara sonuçları belli oldu 1 Temmuz 2022 - On Numara çekiliş sonucu sorgula Tıkla öğren! On Numara büyük ikramiye...

On Numara'da heyecan bu akşam haftanın ilk çekilişiyle sona erdi. Büyük ikramiyenin 200 bin liraya yakın olduğu çekilişin sonuçları bir araya getirdik. Peki On Numara'da hangi numaralar kazandırdı?

1 TEMMUZ 2022 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Bu akşamın kazandıran numaraları; 1 - 11 - 16 - 17 - 20 - 23 - 25 - 29 - 33 - 34 - 41 - 42 - 45 - 53 - 55 - 62 - 63 - 70 - 73 - 75 - 77 - 80

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASILOYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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