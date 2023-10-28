OSB'deki yangına müdahale ediliyor!
Kayseri OSB 43. Cadde üzerinde bulunan yatak baza üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 43. Cadde'de yatak ve baza üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
AA ve İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.
POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI
Takviye itfaiye araçlarının da istendiği olay yeri çevresinde polis ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.