OSB'deki yangına müdahale ediliyor! Kayseri OSB 43. Cadde üzerinde bulunan yatak baza üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı

Anadolu Ajansı Giriş: 28.10.2023 - 14:24 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:36 facebook

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