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Son dakika haberler... Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili planlanan keşif ertelendi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili bağ evinde yapılması planlanan keşif, ertelendi

Son dakika haberi: Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili keşif ertelendi - Haberler
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili keşif ertelendi
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AA

Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, keşfe hazırlanırken mahkeme başkanının taraf avukatlarını çağırdığını söyledi.

AA'nın haberine göre, keşfin bugün yapılamayacağını öğrendiklerini aktaran Epözdemir, "Bize sanığın bulunduğu cezaevinden getirilemediği açıklandı. Bu konuda cezaevi hakkında idari soruşturma yapılacak. Yarın sabah getirilecekmiş. Bu nedenle keşif yarına bırakıldı. Biraz önce mahkeme başkanı açıkladı." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27),16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İDDİANAME VE DAVA SÜRECİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım'daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. Mahkeme heyeti, aralık ayında keşfin yapılacağı günü belirlemişti.

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