Prof. Dr. İlber Ortaylı koronavirüse yakalandı

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın koronavirüse yakalandığı belirtildi. Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programının 1 hafta sonraya ertelendiği duyuruldu.
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Hocamız İlber Ortaylı’ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah’tan sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.
— Osmaniye Belediyesi (@osmaniyebld) November 24, 2022
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