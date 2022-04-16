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Rusya'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a yaptırım

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı

Son dakika: Rusya'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a yaptırım - Kiev'de gövde gösterisi yapmıştı
Rusya'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a yaptırım
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HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere toplam 13 İngiliz hükümet üyesinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan listede İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Eski Başbakanı ve halen milletvekilliği görevini sürdüren Theresa May, İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Rennie Raab, İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Vanessa Dorries, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Heappey, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ve İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman yer aldı.

Rusya açıklamasının sonunda, Ukrayna’ya destek veren diğer batılı ülkelerin de gelecekte listeye dahil edileceğini belirtti.

JOHNSON'IN UKRAYNA ZİYARETİ

9 Nisan'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmüştü.

Zelenskiy ve Johnson, görüşmenin ardından, Kiev'in merkezindeki Kreşatik Caddesi, Bağımsızlık Meydanı ve 'Cennetteki Yüz Kahramanları' Sokağı'nda yürüyüş yapmıştı. Yürüyüş sırasında Ukraynalı bir kadın, iki lidere Rusya'ya karşı direnişinin sembollerinden birisi haline gelen seramik horoz biblosu hediye etmişti.

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Johnson, Ukrayna halkını "kahraman" olarak nitelemişti.

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