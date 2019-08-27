Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin tedariki konusunda, "Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos’tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır" demişti.

Türkiye’nin aldığı füze ve hava tehdidine dikkat çeken Bakan Akar, bunu engellemek, milleti korumak için yapılan yoğun çalışmaları anımsatmıştı.

Çalışmalar kapsamında, Türkiye’nin belirlediği kriterlere uygun cevap veren Rusya ile uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi temini için anlaşmaya varıldığını bildiren Bakan Akar, “12 Temmuz’da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos’tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır” ifadelerini kullanmıştı.