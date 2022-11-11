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Haberler İş-Yaşam Sanayi üretiminde düşüş
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Son dakika haberi Sanayi üretiminde düşüş

TÜİK verilerine göre; sanayi üretimi aylık yüzde 1.6 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 0.4 arttı

Sanayi üretiminde düşüş

TÜİK, sanayi üretimi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi aylık yüzde 1.6 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 0.4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.7 azaldı.

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