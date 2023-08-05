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        Son dakika haberi Sarıyer'de yol çöktü

        İstanbul Sarıyer'de, inşaat alanının yanındaki yolda sabah saatlerinde çökme meydana geldi. İstinat duvarının bir bölümü inşaat alanına doğru çökmesi nedeniyle çevredeki binalarda büyük korku yaşandı. Deprem oluyor zanneden mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı. Yetkililerin inşaat alanındaki incelemeleri sürüyor. İnşaat alanı ve çöken bölüm havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:55
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        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
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        İstanbul'da olay, Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi 105. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

        İSTİNAT DUVARI GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

        DHA'da yer alan habere göre yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Deprem oluyor zanneden vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

        BİNALAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

        Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine polis, belediye ve yetkililer geldi. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        "DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

        Mahalle sakini Birgül Yeşilbaş "Bu inşaat birkaç aydır var. İnşaat başlayınca yollara kazık yapmadılar. Onun için alttan alttan kazımaya başlayınca bu yol daha önceden çöktü. Daha sonra yol toprak ve beton ile kapatıldı. Daha sonra da fore kazık yapıldı.

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        "SABAH BAKTIĞIMDA YOL AYRILMIŞ"

        Bu sabah da baktığımda yol ayrılmış. Biz bakarken yol hepten göçmeye başladı. Fore kazıkları da deprem olur gibi bir gürültüyle düştü aşağıya. Şuan yol ayrılmaya devam ediyor. Evlerimizde duramıyoruz. Buranın altından sürekli su çıkıyor. O suyu da buraya bağlıyorlar. Şu an herkes sokakta bekliyor" dedi.

        "EVE NASIL GİDECEĞİZ?"

        Yaşanan çökme nedeniyle sokakta bekleyen mahalleli Gülşah Uyanık, "Geçen sene burası olduktan sonra içimiz hiç rahat etmedi. Sürekli deprem olacak gibi, çökecek gibi içimiz rahat etmedi. Bugün de deprem oldu sandık. Yataktan fırladık . Bunun sonu ne olacak bilmiyoruz. Biz nasıl evde duracağız? Nasıl güveneceğiz? Şuan çok korkuyoruz. Eve nasıl gideceğiz? Nerede duracağız? Hiç bilmiyorum. Buranın bir önleminin alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Binalarına giremeyen vatandaşlar çevrede beklemeye devam ediyor.

        Öte yandan çökme anı kameraya da yansıdı.

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