Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından düzenlenen şans oyununda büyük ikramiyenin ne kadar olduğu da merak ediliyor. İşte 8 Nisan Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile ilgili bilgiler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 8 NİSAN 2023

5 - 20 - 21 - 31 - 40 - 51

JOKER: 24

SÜPERSTAR: 80

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.