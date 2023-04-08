Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Sayısal Loto sonuçları açıklandı tıkla, öğren!! 8 Nisan 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!
ABONE OL

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar açıklandı! Sayısal Loto büyük ikramiyesi...

Büyük ikramiyenin 154 milyon liraya dayandığı Sayısal Loto'da heyecan bu akşam devam etti. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazandıran numaralar saat 21:30'da açıklandı. İşte, 8 Nisan 202e Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Son dakika: Sayısal Loto sonuçları açıklandı tıkla, öğren!! 8 Nisan 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından düzenlenen şans oyununda büyük ikramiyenin ne kadar olduğu da merak ediliyor. İşte 8 Nisan Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile ilgili bilgiler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 8 NİSAN 2023

5 - 20 - 21 - 31 - 40 - 51

JOKER: 24

SÜPERSTAR: 80

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadir Gecesi tarihi 2023: Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
GÜNDEM Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS-2023/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tercih yerleştirme sonuç sorgulama ekranı
GÜNDEM 2023 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, çevrim içi sınavla ilgili "başörtüsü" soruşturması
GÜNDEM Çevrim içi sınavla ilgili "başörtüsü" soruşturması
Gümüşhane’de işçi servisi kazası: 1 ölü, 7 yaralı
GÜNDEM Gümüşhane’de işçi servisi kazası
2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihi ne zaman ve başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl olacak?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı personel alım tarihleri
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
GÜNDEM Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Bakan Çavuşoğlu: Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi var
GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu'ndan Togg açıklaması
EYT başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı? EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM EYT başvuru sonucu sorgulama
Hatay'dan gelen depremzede, 'otomobil satışı' bahanesiyle 447 bin TL dolandırıldı
GÜNDEM Depremzedeyi dolandırdılar
TAŞERANO KADRODA SON DURUM 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek? Taşeron işçiye kadro şartları neler ve kimleri kapsıyor?
GÜNDEM 90 bin taşeron işçiye kadroda son durum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.