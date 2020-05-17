Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberi! Siirt'te 3, Kuzey Irak'da 2 terörist öldürüldü! - Haber
ABONE OL

Son dakika haberi Siirt'te 3 terörist öldürüldü!

Siirt'in Eruh-Gabar kırsalında gerçekleştirilen hava operasyonunda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Avaşin-Basyan bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

siirt
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt'in Eruh-Gabar kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de bildirildi.

KUZEY IRAK'TA 2 TERÖRİST DAHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili yargılanan sanık hakkında "ankesör"den dava açıldı
GÜNDEMÖksüz'ü serbest bırakana 'ankesör' davası
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı tarihleri
GÜNDEMBayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika haberler! Korkunç ölüm! 2 çocuk annesi yanarak 6. kattan düştü
GÜNDEMKorkunç şüphe! Yanarak 6. kattan düştü
1000 TL pandemi başvuru sonucu sorgulama! Sosyal yardımlaşma başvurusu e-devletten nasıl yapılır?
GÜNDEM1000 TL pandemi başvuru sonucu sorgulama!
Son dakika haberler! Şimdi demMevlide katıldılar: 9'u 37 pozitif
GÜNDEMŞimdi de mevlide katıldılar: 37 pozitif
ÇOK SICAK! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde - Haber
GÜNDEMMeteoroloji uyardı! Normallerinin üzerinde
Corona Türkiye tablosu il il 17 Mayıs 2020! İstanbul, Ankara haritası Koronavirüs Türkiye vaka sayısı
GÜNDEM17 Mayıs Türkiye Koronavirüs tablosu
Yeşilköy salgın hastanesinin isim tabelası konuldu - Haber
GÜNDEMYeşilköy salgın hastanesinin isim tabelası konuldu
Tanzanya'dan getirilen 53 kişi Türk vatandaşı Kırıkkale'de yurda yerleştirildi
GÜNDEMTanzanya'dan getirilen Türk vatandaşları yurda ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında saç ekim merkezine gittiler
GÜNDEMSokağa çıkma kısıtlamasında saç ekim merkezine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X