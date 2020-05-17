İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt'in Eruh-Gabar kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de bildirildi.
KUZEY IRAK'TA 2 TERÖRİST DAHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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