Şişli'de bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.
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