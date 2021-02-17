Sokak ortasında sopayla dövdüler! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, 10 Şubat’ta meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu.

DHA'nın haberine göre tarafların, birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenilen olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Görüntülerde, birisi kadın 2 kişinin yere yatırdıkları erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü. Dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.