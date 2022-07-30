Tarlada çalışıyordu! Feci ölüm! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi.

TARLAYA HORTUM DİZİYORDU

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre; 17 yaşındaki İrem Selçuk, tarlanın sulanmasından dolayı kurulan hortumları dizmek için traktörün arkasına oturdu.

AFGAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tam bu esnada geri manevra yapan traktör, Selçuk’un üstünden geçti. Acı olayın ardından Afganistan uyruklu sürücü olay yerinden kaçarken, diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Olay yerine giden sağlık görevlileri ağır yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Selçuk’tan acı haber geldi. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ZANLI 8 SAAT SONRA YAKALANDI

Olayın ardından yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin etraftaki çalışanların bilgisi doğrultusunda kimliğini belirleyen ekipler, her yeri didik didik arayarak sürücüyü 8 saat sonra buldu. Korktuğu için kaçtığını söyleyen sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.