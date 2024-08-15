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        Haberler Dünya Son dakika haberi Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı

        Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu duyurdu. Bakan Fidan ayrıca Irak'la 15 yaş üstüne vize serbestisinde anlaşıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 18:44 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:44
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        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
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