Son dakika haberi Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu duyurdu. Bakan Fidan ayrıca Irak'la 15 yaş üstüne vize serbestisinde anlaşıldığını açıkladı
Giriş: 15.08.2024 - 18:44 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:44
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