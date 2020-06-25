AA

Valilikle birlikte pandemi döneminde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunun gün içerisine dağıtılması için çalışma yürüttüklerini dile getiren İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, şunları kaydetti:

"3 aylık bir dönem için 10.00-16.00 saatleri arasında şehir hatları vapurları 5 kuruşa indirildi. Sabah ve akşam zirve saatlerde yolculuk yapacak olan hemşerilerimizin bir bölümünün en azından gün içerisine kaydırılarak sabah saatlerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla yapıldı. Aslında ücretsiz anlamına geliyor ama UKOME tarife belirlemek zorunda o yüzden 5 kuruş dedik. 3 ay sonra tekrar değerlendirilecek. Bunun şu önemi de var. Yaptığımız indirimin etkisini ölçme açısından da çok önemli. Bundan sonra alınacak kararlara da yol gösterecek. Talep elastikiyetini de ölçmüş olacağız."

UYGULAMANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLARIN LİSTESİNE DE YER VERİLDİ

İndirimin uygulanacağı hatlar Üsküdar – Eminönü, Kadıköy – Eminönü, Kadıköy – Karaköy, Kadıköy – Beşiktaş ve üç iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak belirlendi. Uygulama, “Adalar” ve “İstinye – Çubuklu Arabalı Vapur” hatlarında geçerli olmayacak.

Hattın Adı ve Kısa Açıklaması

BEŞİKTAŞ-KADIKÖY

ÜSKÜDAR- KARAKÖY- EMİNÖNÜ

EMİNÖNÜ-KADIKÖY

BOĞAZ GİDİŞ GELİŞ (EMİNÖNÜ-BEŞİKTAŞ-ORTAKÖY-EMİRGAN-PAŞABAHÇE-BEYKOZ)

ÇENGELKÖY-BEŞİKTAŞ-EMİNÖNÜ

KARAKÖY-KADIKÖY

KADIKÖY-KARAKÖY--EMİNÖNÜ

ÜSKÜDAR-KARAKÖY-KASIMPAŞA-FENER-BALAT-HASKÖY- AYVANSARAY-SÜTLÜCE-EYÜP(HALİÇ HATTI)

KADIKÖY-KARAKÖY-BEŞİKTAŞ

KABATAŞ-BEŞİKTAŞ-K.SU

İSTİNYE-K.SU

KADIKÖY-BEŞİKTAŞ-İSTİNYE-SARIYER

A.KAVAĞI-R.KAVAĞI-SARIYER

ÇENGELKÖY-BEBEK-KANLICA-İSTİNYE

A.HİSARI-MUH İSK-EMİNÖNÜ

BEYKOZ MUH BOĞAZ ÜSKÜDAR- KABATAŞ

SARIYER MUH BOĞAZ -EMİNÖNÜ

BEYKOZ MUH İSKELE EMİNÖNÜ(1)

BEYKOZ MUH İSKELE EMİNÖNÜ(2)

ÇENGELKÖY-BEŞİKTAŞ-EMİNÖNÜ(10)

Ç.KÖY-BEYLERBEYİ-BEŞİKTAŞ-E.ÖNÜ(4)

EMİNÖNÜ- BEŞİKTAŞ- ARNAVUTKÖY- EMİRGAN- İSTİNYE- SARIYER- R. KAVAĞI KIYIYA PARALEL(AVRUPA YAKASI)

ÜSKÜDAR- B.BEYİ- Ç.KÖY- A.HİSARI- KANLICA- ÇUBUKLU- P.BAHÇE- BEYKOZ - A.KAVAĞI KIYIYA PARALEL(ANADOLU YAKASI)

BOSTANCI-KARAKÖY-KABATAŞ