Yaralıların durumu ağır! Gece kulübünde kanlı kavga!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Yaralıların durumu ağır! Gece kulübünde kanlı kavga! - Günün öne çıkan haberleri
ABONE OL

Yaralıların durumu ağır! Gece kulübünde kanlı kavga!

Bursa'da, bir gece kulübünde çalışanlar ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada, tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Son dakika haberi: Yaralıların durumu ağır! Gece kulübünde kanlı kavga! - Günün öne çıkan haberleri
Yaralıların durumu ağır! Gece kulübünde kanlı kavga!
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'da olay, saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Lefkoşe Caddesi'ndeki bir gece kulübüne gelen müşteri ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇALIŞANLARA KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, çalışanlara doğru ateş etti.

3 ÇALIŞAN KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar, iş yeri çalışanı Murat K., Mehmet C. ve Zülküf A.'ya isabet etti. Gece kulübünden çıkan şüpheli, iş yerini hedef alarak 5 el daha ateş edip, aracıyla olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı
GÜNDEM Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm ...
Doktor ve sekreterini dövdüler!
GÜNDEM Doktor ve sekreterini dövdüler!
DEPREM mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 8 Aralık Perşembe bugün | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi
GÜNDEM AFAD ve Kandilli ile son depremler
Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı
GÜNDEM Sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı
Afyonkarahisar'da lastik değişimi yapılan TIR'a başka bir TIR çarptı: 2 ölü
GÜNDEM Lastik değişimi yapılan TIR'a başka bir TIR çarptı: 2 ...
Ankara'da 3 dükkan alev alev yandı
GÜNDEM Ankara'da 3 dükkan alev alev yandı
5 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
GÜNDEM 5 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
Bodrum'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
GÜNDEM Bodrum'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem | Son Dakika Haberleri - AFAD son depremler listesi
GÜNDEM Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı!
GÜNDEM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.