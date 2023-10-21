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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'Narkogüç' operasyonu açıklaması!

        Son dakika haberi Yerlikaya'dan "Narkogüç" operasyonu açıklaması!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 16 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 08:55 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:11
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        Yerlikaya'dan "Narkogüç" operasyonu açıklaması!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine göz açtırılmayacağına vurgu yaptı.

        16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İHA'da yer alan habere göre Bakan Yerlikaya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Operasyonun Erzincan ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında 2 kilo 346.62 gram esrar ve 1 adet tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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