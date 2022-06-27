Zelenskiy: Kremençuk'taki bir AVM'ye Rus füzeleri isabet etti

Ukrayna'nın Kremençuk bölgesinde kalabalık alışveriş merkezinin Rus füzeleri tarafından vurulduğu açıklandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada alışveriş merkezinde 1000'den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.
Kayıp sayısının henüz bilinmediğini belirten Zelenskiy "Kurbanların sayısını hayal etmek bile imkansız" ifadelerini kullandı.
Telegram kanalından açıklama yapan Zelenskiy, "İşgalciler, Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzelerle vurdu. Merkez yanıyor. Kurtarma ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Kurban sayısı tahmin edilemez. Rusya acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'nın sağduyulu ve insancıl olacağını ummak faydasız." ifadelerini kullandı.
* Haberin görseli Twitter'dan alınmıştır.
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