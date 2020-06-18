AA

Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışması yapıldığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, 3 ilçe merkezindeki okullarda Bingöl Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile okullarda hasar durumunu incelediklerini ifade eden Arslanboğa, şunları kaydetti:

"Hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı öncesinde de Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçe merkezlerindeki okullarda hasar tespit çalışması yaptık. Çalışma sonucunda Karlıova ilçesinde 5 orta ve 1 ağır hasarlı okul, Yedisu ilçesinde de 1 orta hasarlı okul tespit ettik.

Bu okullarda LGS ile 2020-2021 döneminde eğitim yapılmamasına karar verildi. Hasarlı okullarda sınava girmesi gereken öğrenciler, başka okullarda sınava girecek."

Arslanboğa, Karlıova ilçesindeki ağır hasarlı okulun en kısa sürede yıkılacağını sözlerine ekledi.