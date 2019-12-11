Son dakika haberler... Çetelerin uyuşturucu hesaplaşmasından yine o isim çıktı!

Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul'da çeteler çatıştı. Cinayetler işlendi. Uyuşturucu çetesinin lideri işadamı gözaltında tutulduğu karakoldan kaçtı. Film gibi takiple bir kez daha yakalanan çete lideri ve adamlarının, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile de bağlantısı tespit edildi.

Avcılar'da 17 Aralık 2018 akşamı Gökhan Uslusu silahla vurularak öldürüldü. Uslusu'nun uyuşturucudan kaydı vardı. Cinayet Masası ekipleri harekete geçti. Polis olayla ilgili çalışmaya devam ederken, 25 Haziran günü Esenyurt'ta silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada Coşkun Çam hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI

Polise göre, bu iki olay birbirleriyle bağlantılıydı. Cinayetler uyuşturucu hesaplaşması yüzünden işlenmişti. Çalışma derinleştirildi. Polis çıkan çatışmada Coşkun Çam'ı vuran kişinin Mehmet Hasanoğlu olduğunu belirledi ve peşine düştü.

ARKADAŞI TARAFINDAN VURULDU

Polis aynı zamanda çete üyelerinin tamamını tespit etmek için soruşturmayı derinleştirdi. Çalışmalar sürerken şüpheli Hasanoğlu, aracın içinde silahla oynayan arkadaşı Emre K. tarafından kazayla vuruldu ve hayatını kaybetti.

ÇETE LİDERİ İŞ ADAMI ÇIKTI

Teknik ve fiziki takibini sürdüren polis, çete liderinin Esenyurt'ta iş adamı olarak tanınan ve aynı zamanda bir derneğin başkanlığını yapan İsmail H. olduğunu belirledi. Cinayet Masası ekiplerinin aradığı çete lideri, Büyükçekmece polisine uyuşturucuyla yakalandı.

KARAKOLDAN KAÇTI

İsmail H. karakola götürülerek nezarethaneye konuldu. Ancak tuvalete gitme bahanesiyle nezaretten çıkan İsmail H., polislerin dalgınlığından faydalanarak karakoldan kaçtı. Kendisini bekleyen çete üyelerinin aracına binerek uzaklaştı. Olayı fark eden polis, şüphelilerin peşine düştü. Film gibi kovalamaca yaşandı. Polisin açtığı ateşle şüphelilerin kaçtığı aracın lastiği ve benzin deposu patlatıldı.

CİNAYET MASASI HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu olay üzerine, çeteyi takibe alan Cinayet Masası ekipleri harekete geçti. Kaçan İsmail H.'ye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla İsmail H. ile adamları yakalandı.

ZİNDAŞTİ BAĞLANTISI

İlk soruşturmada İsmail H. ile birlikte 8 kişi tutuklandı. Ardından ikinci operasyon düzenlendi ve iki çeteden toplam 19 kişi yakalandı. Soruşturmada ilginç detaylara ulaşıldı. İsmail H.'nin İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile bağlantısı olduğu saptandı. Dinlenen telefonlardan İsmail H.'nin liderliğini yaptığı çetenin Zindaşti'den 3 milyon lira aldığı belirlendi. Polis şimdi çetenin bu parayı Zindaşti'den neyin karşılığı aldığını tespit etmeye çalışıyor.