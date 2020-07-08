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Son dakika haberi! Adana’da eşi tarafından vurulan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Adana
İHA

Kozan ilçesinde eşi Fatih Cengiz (40) tarafından geçtiğimiz hafta pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Zahide Cengiz (40),önce Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ancak daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

İHA'nın haberine göre, Zahide Cengiz doktorların tüm müdahalesine rağmen 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Zahide Cengiz’in cenazesi Adana Adli Tıp kurumundaki otopsisinin tamamlanmasının ardından yarın memleketi Kozan’da toprağa verileceği kaydedildi.

Olayda Fatih Cengiz eşini vurduğu silahla kızları Kader (22) ve Hüsne'yi (20) de öldürdükten sonra, intihar etmişti. Kader'in ikizi Emre, evden kaçarak, ailenin en küçüğü Nesrin (14) ise kendi dükkanlarında olduğu için saldırıdan kurtulmuştu.

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