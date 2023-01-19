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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Herkesin başına gelebilir! Lüks otomobili çalıp, parçaladılar! Fail tanıdık!
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Herkesin başına gelebilir! Lüks otomobili çalıp, parçaladılar! Fail tanıdık!

İstanbul'da, yedek anahtarını saklayan eski sahibi tarafından çalınan lüks otomobil, parçalanmış bir halde bulundu. Otomobili çalan eski sahibi ve otomobili parçalayan kişilerin aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer otomobil satın alan kişilerin yedek kontak anahtarını sahibinden mutlaka istemeleri konusunda uyardılar

Son dakika haberler: Herkesin başına gelebilir! Lüks otomobili çalıp, parçaladılar! Fail tanıdık!
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DHA

İstanbul Esenyurt'ta, 8 Ocak 2023 tarihinde A.A.'ya ait park halindeki lüks otomobil park edildiği yerden çalındı.

YEDEK KONTAK ANAHTARINI TESLİM ETMEMİŞ

DHA'da yer alan habere göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada otomobilin sahibi A.A. ile görüşen ekipler, aracı satın aldığı kişinin "Kaybettim" bahanesiyle yedek kontak anahtarını teslim etmediğini öğrendi.

OTOMOBİLİN ESKİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Alıcı ile satıcının birbirlerini daha önceden tanıdıkları ve aralarında bir alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine otomobilin eski sahibi Muhammet R.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

ARACI ÇALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Önce suçlamaları kabul etmeyen Muhammet R.Y.'nin daha sonra alacağına karşılık elindeki kontak anahtarı ile otomobili çaldığını itiraf etti.

OTOMOBİLİ PARÇALARA AYIRMIŞLAR

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı otomobilin satışına aracılık yapan Ayhan G. ile otomobili parçalara ayırarak yedek parça haline getiren Gökhan Y. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı.

OTOMOBİLİN PARÇALARI BİR ARAYA GETİRİLDİ

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı otomobili bulabilmek için bir tamirhaneye baskın yaptıklarında aracın tamamen parçalanarak yedek parça haline getirildiğini belirledi. Otomobilin parçalarının diğer araç parçalarının arasına saklandığı tespit edilirken yapılan çalışma sonucu aracın tüm parçaları bulunarak bir araya getirildi.

ARTIK KULLANILAMAYACAK

Ancak otomobilin kupa olarak tabir edilen kaporta bölümünün kesildiği bu nedenle artık kullanılamayacağı ortaya çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önceden 15 suç kaydı bulunan otomobili çalan eski sahibi Muhammet R.Y., 7 suç kaydı bulunan satılmasına aracılık yapan Ayhan G. ve otomobili parçalara ayıran 6 suç kaydı bulunan Gökhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ EL OTO ALANLARA UYARI

Yetkililer ikinci el otomobil alacak vatandaşları uyararak, alacakları araca ait yedek kontak anahtarını mutlaka teslim almaları gerektiğini söylediler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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