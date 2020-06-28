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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... İki aile arasında hayvan otlatma kavgası: 1'i ağır 5 yaralı!
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Son dakika haberi! Aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 1'i ağır 5 yaralı!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, iki aileden 5 kişi arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar
DHA

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bolvadin'e bağlı Eber Gölü mevkisinde meydana geldi. S.G. (56),N.G. (36) ve F.G. (25) kardeşler ile Mevlüt D. ve Y.D. kardeşler arasında tarlada hayvan otlatılması nedeniyle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada Mevlüt D. bıçakla ağır yaralanırken, S.G., N.G., F.G. ile Y.D. ise aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Durumu ağır olan Mevlüt D. daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan S.G., N.G., F.G. ile Y.D. ise jandarma karakolundaki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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