İki kızını toprağa verdi! Çok büyük acı!

Avusturya'nın Tirol eyaleti yakınlarında, 1 Ocak'ta, yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Miraç Kasal (24) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
ABLA KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre kazada, otomobilde bulunan Kamber Çeşmecik ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. 7 aylık hamile olan Elmas Çeşmecik (27) ile kız kardeşi Miraç Kasal ise yaşamını yitirdi.
CENAZELER AKSARAY'A GETİRİLDİ
Kız kardeşlerin cenazeleri, işlemlerin ardından yakınları tarafından alınıp, memleketleri Aksaray'a getirildi.
ACILI BABA KIZLARININ TABUTUNA SARILDI
Somuncu Baba Külliyesi'ndeki cenazede baba Yaşar Kasal, kızlarının tabutlarına sarılıp, gözyaşı döktü.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Elmas Çeşmecik ile Miraç Kasal'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
7 AYLIK HAMİLEYDİ
Aynı mağazada çalışan kız kardeşlerin, yılbaşı konserinden döndüğü, Elmas Çesmecik'in 1 yıl önce evlendiği ve 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
YORUMLAR