İki kızını toprağa verdi! Çok büyük acı!

ABLA KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kazada, otomobilde bulunan Kamber Çeşmecik ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. 7 aylık hamile olan Elmas Çeşmecik (27) ile kız kardeşi Miraç Kasal ise yaşamını yitirdi.