İHA

Kaza, sabaha karşı 02.30 sıralarında meydana geldi. Ş.E yönetimindeki 34 BRR 203 plakalı otomobil ile A.K idaresindeki 58 DB 211 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı.

İHA'nın haberine göre, kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı yaralılar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada sürücü A.K hayatını kaybederken, Ş.E, N.K., M.B., B.T., Ş.K ve D.T. yaralandı.

Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.