Kayıp 2 kişi aranıyordu! Çifte infaz!

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DHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde büyükbaş alım satım işi yapan Ömer Yüksel (43) ve Hayrullah Çetin (48), 3 gün önce Şefaatli ilçesindeki köylerden hayvan alımı yapmak üzere yola çıktıktan sonra kayboldu.

YAKINLARI KAYIP İHBARINDA BULUNDU Hayrullah Çetin 48 yaşındaydı. DHA'da yer alan habere göre yakınları, cep telefonlarına ulaşılamayan Yüksel ve Çetin için polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞLER Ömer Yüksel 43 yaşındaydı. Bugün Yozgat merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkiinde park halinde bulunan kamyonette Yüksel ve Çetin, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bulundu.

KAMYONETTE İNCELEME YAPILDI Lök ve İncirli köyleri arasındaki tali yolun kenarında bulunan Yüksel ve Çetin'e ait kamyonette inceleme yapıldı.