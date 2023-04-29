Kimya ve entegre atık tesisinde yangın!

Kızına böbreğini verebilmek için obezite ameliyatı oldu

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AA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesindeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.