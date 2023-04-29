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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın! - Güncel haberler
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Kimya ve entegre atık tesisinde yangın!

Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi

Son dakika haberler: Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın! - Güncel haberler
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AA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesindeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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