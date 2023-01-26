Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks villalarda yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
PARMAK İZİ VE DELİL ÇALIŞMASI YAPILDI
DHA'da yer alan habere göre bu villalardan parmak izi ve delil toplayan polis, ev sahiplerine ait olmayan poşetlerde alışveriş barkodları tespit etti.
KAMERALARDAN HIRSIZLAR TESPİT EDİLDİ
Daha sonra alışverişin yapıldığı yerlere gidip, güvenlik görüntülerini izleyen polis, 1'i kadın, 5 şüpheliyi belirledi.
VİLLADA KALIP YEMEKLERİNİ YEMİŞLER
Yapılan araştırmada, şüphelilerin dikkat çekmemek için lüks araç kiraladıkları, ev sahiplerinin olmadığı villalarda geceyi geçirip, marketten aldıkları ürünleri tükettikleri ortaya çıktı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Harekete geçen polis, 'Barkod' adı verilen operasyonla D.F., S.F., A.T., D.K. ve S.T.'yi gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldığı eşyalar da ev sahiplerine teslim edildi.
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