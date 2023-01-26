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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Diyarbakır'da lüks villada "Pes" dedirten hırsızlık! Yemek yiyip kaldılar! - Güncel haberleri
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Lüks villada "Pes" dedirten hırsızlık! Yemek yiyip kaldılar!

Diyarbakır'da lüks villalara girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 1'i kadın, 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için lüks araç kiraladıkları, ev sahiplerinin olmadığı villalarda geceyi geçirip, marketten aldıkları ürünleri tükettikleri ortaya çıktı

Son dakika haberler: Diyarbakır'da lüks villada
DHA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks villalarda yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

PARMAK İZİ VE DELİL ÇALIŞMASI YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre bu villalardan parmak izi ve delil toplayan polis, ev sahiplerine ait olmayan poşetlerde alışveriş barkodları tespit etti.

KAMERALARDAN HIRSIZLAR TESPİT EDİLDİ

Daha sonra alışverişin yapıldığı yerlere gidip, güvenlik görüntülerini izleyen polis, 1'i kadın, 5 şüpheliyi belirledi.

VİLLADA KALIP YEMEKLERİNİ YEMİŞLER

Yapılan araştırmada, şüphelilerin dikkat çekmemek için lüks araç kiraladıkları, ev sahiplerinin olmadığı villalarda geceyi geçirip, marketten aldıkları ürünleri tükettikleri ortaya çıktı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen polis, 'Barkod' adı verilen operasyonla D.F., S.F., A.T., D.K. ve S.T.'yi gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldığı eşyalar da ev sahiplerine teslim edildi.

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