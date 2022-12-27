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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Müebbet hapis cezası verildi! Cani kuzen vahşeti anlattı!
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Müebbet hapis cezası verildi! Cani kuzen vahşeti anlattı!

Ankara'da, kuzeni Şükrü Kerekli'yi öldürüp cansız bedenini yol kenarına attığı iddia edilen sanık Özgür Taylan Doğan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasını yapan sanık Doğan, olay tarihinde kuzeni Kerekli'nin önce evinde, daha sonra arabada manevi değerlere küfrettiğini iddia ederek, "Bu nedenle arabayı durdurmasını istedim ve kendisini bıçakladım" dedi

Son dakika haberler: Müebbet hapis cezası verildi! Cani kuzen vahşeti anlattı!
AA

Ankara'da, Şükrü Kerekli'nin cansız bedeni, 22 Mart'ta, Ulucanlar Caddesi'nde yol kenarında bulunmuştu. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, Kerekli'nin katil zanlısı olduğunu belirlediği kuzeni Özgür Taylan Doğan'ı Afyonkarahisar'da yakalamıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Katil zanlısı &Ouml;zg&uuml;r Taylan Doğan.
Katil zanlısı Özgür Taylan Doğan.

AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğan hakkında "tasarlayarak adam öldürme" ve "yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Ş&uuml;kr&uuml; Kerekli.
Hayatını kaybeden Şükrü Kerekli.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğan, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkında mütalaasını sunması için Cumhuriyet Savcısı Umut Sadak'a söz verdi.

Savcı Sadak, soruşturma aşamasında sanık hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendiğini ancak sanığın dosya kapsamında cinayeti tasarladığına yönelik bir delil bulunmadığını belirtti.

Sanığın, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep eden Savcı Sadak, cinayetten sonra maktule ait arabayı almasının da kaçma maksatlı olduğunu, bu nedenle suçun, iddianamede geçen "yağma" suçunu değil, "nitelikli hırsızlık" suçunu oluşturduğunu kaydetti.

"MANEVİ DEĞERLERE KÜFRETTİ" İDDİASI

Son savunmasını yapan sanık Doğan, olay tarihinde kuzeni Kerekli'nin önce evinde, daha sonra arabada manevi değerlere küfrettiğini iddia ederek, "Bu nedenle arabayı durdurmasını istedim ve kendisini bıçakladım" dedi.

ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE ALMIŞ

Cinayeti işledikten sonra alkol ve uyuşturucu madde aldığını anlatan sanık Doğan, "Bu ayrı bir konu, maktulün elime bulaşan kanını olaydan sonra aldığım alkol ile yıkadım. Su helal olduğu için elimdeki kanı bu şekilde çıkardım" ifadesini kullandı.

MÜEBBET VE 6 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık avukatının savunmasını da alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı. Buna göre sanık Doğan, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli hırsızlık"tan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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