O anlar kamerada! Dağcıları ayıdan kangallar kurtardı!

Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağlar, kentteki ve bölgedeki dağcılar tarafından tırmanış için tercih edilmeye başlandı.
DAĞCILARIN KARŞISINA BOZAYI ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre Pülümür ilçesinde 2 bin 600 rakımlı Meydan Dağı´na tırmanan 10 kişilik dağcı grubunun karşısına bozayı çıktı.
İKİ KANGAL BOZAYIYI UZAKLAŞTIRDI
Yarım metrelik karda bozayı, dağcılara doğru gelirken, yanlarındaki 2 Kangal köpeği uzaklaştırdı.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
Bu anlar, dağcı Erdoğan Çiçek tarafından görüntülenirken, kara bata çıka kaçan ayı da bir süre sonra gözden kayboldu.
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