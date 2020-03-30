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Petrol fiyatları art arda tarihi dip seviyelerini görmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle talebin sert düştüğü piyasada brent petrol fiyatı yüzde 9'a yakın geriledi.

Geçen hafta 25 doların üzerini gören brent petrol yeni haftaya aşağı yönlü başlarken varil fiyatı 22.69 dolara kadar indi ve 2002 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Batı Teksas petrolü (WTI) de 20 doların altına gerileyerek kasım 2002 seviyesinin altına geriledi.

ABD'nin Wyoming eyaleti ve Kanada başta olmak üzere kükürt oranı binde 5 ve üzeri olan ve mazota dönüştürülmesi pahalı olduğu için asfalt yapımında kullanılan bitüm olarak değerlendirilen ekşi petrol fiyatları ise eksiye düştü.

Nakliyesiyle birlikte astarı yüzünden pahalıya gelen ekşi petrol piyasada varil başına -19 sentten talep gördü.

Koronavirüs nedeniyle şirketlerin üretimi kesmesi veya komple durdurması petrol fiyatlarında yarı yarıya düşüşe neden olurken talepte azalmayla birlikte Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kotaları konusunda anlaşamamasıyla ortaya çıkan fiyat savaşı krizi daha da derinleştirdi. 9 Mart günü 50 dolar seviyelerinden işlem gören ham petrol bir anda 30-35 dolara indi ve finans piyasalarında da emtia kaynaklı bir krize neden oldu.

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Rafinerilerin daha az petrol işlemeye başlaması, virüsün gittikçe yayılması ve yere indirilen uçaklar nedeniyle nakliye talebinin azalması, tecrit edilen şehirler nedeniyle ticaretin ve araç kullanımının durma noktasına gelmesiyle fiyatlar tarihi düşüşü sürdürdü. Ham petrolün litresi sudan ucuz hale geldi.

Analistler koronavirüs nedeniyle talepteki azalmanın yüzde 20'yi aştığını belirtiyor. Özellikle kayaç petrolü üreticilerinin zor durumda kaldığı ifade ediliyor.