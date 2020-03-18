Alper Öcal aocal@haberturk.com

2020'ye 65 dolar seviyesinden giren brent petrol fiyatı sene başından bu yana kademeli olarak düşerken mart ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) arasındaki anlaşmazlık sonrası sert düştü.

Aralık ayında 3 ay boyunca günlük 2.1 milyon varil kesini için anlaşan OPEC ve Rusya'nın 7 Mart tarihinde yaptığı toplantıda nisan sonrası geçerli olacak üretim için uyuşmazlık yaşamasıyla Suudi Arabistan ve Rusya arasında fiyat savaşları başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle başta Çin olmak üzere ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve enerji talebinin azalması karşısında Suudi Arabistan'ın üretimi artıracağını belirtip fiyat kırmasıyla petrol fiyatları bir gecede yüzde 25'in üzerinde düştü.

"Kara Pazartesi" olarak anılan olay sonrası piyasalar allak bullak olurken brent petrolün varili virüsün etkisini artırması ve ekonomideki soğumanın hızlanmasına artan arz fazlasıyla 30 doların da altına geriledi.

Petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı sürerken, 18 Mart günü akşam saatlerinde brent petrolün varili 24,52 dolara kadar indi ve son 18 yılın en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolün varili 42 ABD galonu yani 159 litre petrol alıyor. 24,52 dolarlık varil fiyatına göre hesaplandığında ham petrolün litresi 0,154 dolara geliyor. 18 Mart itibarıyla 6,48 TL olan cari dolar kuruna göre 1 litre ham petrolün fiyatı 0,999 TL'ye kadar indi..

Böylelikle ham petrolün litresi büfelerde, marketlerde 1 ila 1.5 TL arasında satılan 500 ml'lik pet şişe sudan ucuz hale geldi. Goldman Sachs brent petrolde fiyatların 20 dolara kadar inebileceğini belirtiyor. Bu durum gerçekleşirse ham petrolün litresi 80 kuruşa kadar düşecek.