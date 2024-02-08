Genç kadının katil zanlısı teslim oldu! Samsun'da, bir süre ilişki yaşadığı 31 yaşındaki Muradiye Terzi'yi tabanca ile vurarak öldüren 43 yaşındaki M.D., polise teslim oldu. M.D.'nin daha önce sitede kapıcı olarak çalıştığı ifade edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.02.2024 - 08:43 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:18 facebook

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