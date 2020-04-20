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Sultangazi'de koku alarmı! Polisler harekete geçti!

İstanbul Sultangazi'de bir apartmanın 2. katında bulunan daireden gelen kokular üzerine polis harekete geçti. Merdiven aracılığıyla daireye giren polisler, Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde bulunan buzdolabındaki yiyeceklerin çürüdüğünü ve konunun bundan kaynaklandığını tespit etti

sultangazi
DHA

İlçede bir apartmanın 2. katında bulunan daireden gelen kokular üzerine bina sakinleri, polisi aradı. Dairede kiracı olarak kalan Suriyeli uyruklu ailenin 2 ay önce Hatay’a gittiği, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge doğrultusunda İstanbul’a giriş ve çıkışların yasaklanmasından dolayı geri dönemediği öğrenildi. 

 

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 2 aydır kimsenin dairede bulunmaması ve gelen yoğun koku bina sakinlerini korkuttu. İhbar üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Merdiven aracılığıyla daireye giren polisler, evde bulunan buzdolabındaki yiyeceklerin çürüdüğünü ve konunun bundan kaynaklandığını tespit etti.

Olayda polislerle birlikte daire sahibinin bir yakını da eve girdi. Daire sahibinin yakını olan İsmail Terzi, “Dairede oturan aile koronavirüs öncesi Hatay’a gitti. Koronavirüs’ün yayılması üzerine İstanbul'a giriş çıkışların yasaklanmasından dolayı dairede oturanlar geri dönemedi. Kokular gelince komşular tedirgin olup bize ve polise bilgi verdiler. Buzdolabındaki yiyecekler çürümüş. Koku bundan dolayı çıkmış" dedi.

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