Terör örgütü talimatıyla orman yakana 2 kez ağır müebbet hapis! 0:00 / 0:00

AA

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık A.İ.E.K. ile avukatı katıldı.

5 ORMAN YANGININI TERÖR ÖRGÜTÜ ÇIKARTTI AA'da yer alan habere göre esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporları dikkate alınarak sanığın kentte 24, 29 ve 30 Ağustos ile 3 ve 4 Eylül 2021'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığını belirtti.

BÖLÜCÜ ÖRGÜTTEN PARA ALDI Sanığın eylemleri karşılığında örgütten para aldığı, suçlamadan kurtulmaya yönelik aksi yöndeki beyanlarına mevcut deliller karşısında itibar edilemeyeceği, bu yönüyle "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçunu işlediği ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçunu da oluşturduğunun göz önünde bulundurulduğunu bildiren savcı, A.İ.E.K'nin müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

İDDİALARI REDDETTİ Ayrıca sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden savcı, hükümle birlikte A.İ.E.K'nin tutukluluk halinin devamına da karar verilmesini istedi. Savunması alınan sanık A.İ.E.K, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ Çok pişman olduğunu vurgulayan A.İ.E.K, "Ormanı yakmak gibi bir amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.