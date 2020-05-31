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Olay, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, yurt dışında yaşayan ve eşinden sürekli şiddet gören ablasının durumunu öğrenince, konuşmak için aynı yaştaki arkadaşı Oğuzhan Ü. ile birlikte eniştesinin ailesinin evine gitti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Mehmet Ali Demirel, eniştesinin ailesini konuşmak üzere dışarı çağırdı. Dışarı çıkan eniştesinin babası Hüseyin K. (71) ile çocukları Adil K. (48) ve İsa K. (46) ellerindeki demir çubuk ve sopalarla Mehmet Ali Demirel'e saldırdı. Kafasına ve göğsüne aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Demirel, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baş kısmında ve vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbelere bağlı olarak kesik ve darp izleri oluşan Mehmet Ali Demirel, dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Adil K. ve İsa K. ise tutuklandı.

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyasal Bilgiler Fakültemiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencimiz Mehmet Ali Demirel’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kıymetli öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu da, “Gencecik bir evladımızı kaybettiğimizi büyük bir teessürle öğrendim. Mevlam taksiratını affetsin, mekanını cennet eylesin. Acılı ailesine sabrı cemil niyaz etsin” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.