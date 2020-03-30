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HaberlerGündemSon dakika haberler... Yangın çıktı diye yasağı dinlemediler!
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Sosyal mesafeye uymadan yangın izlediler!

Koronavirüs tedbirlerine rağmen bir kural ihlali de Edirne'de yaşandı. Kentte bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan sosyal mesafe uyarılarını dikkate almadan yangını izledi.

koronavirüs
DHA

Akşam saatlerinde Ayşekadın semtinde bir iş merkezinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de iş merkezi önünde önlem aldı. İtfaiyenin alevlere zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA'nın haberine göre, yangının çıktığı sokak üzerinde toplanan kalabalık, söndürme çalışmalarını koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe uyarılarına dikkat etmeden yan yana izlediği görüldü. Kalabalık, film izler gibi yangını izlerken bazıları da cep telefonlarıyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

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Polis ekipleri, zaman zaman toplanan kalabalığı dağılmaları konusunda uyarırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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