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Van'ın İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Ortanca Mahallesi karantina altına alındı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Ortanca mahallesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatılırken, Yönten “görevi ihmalden” görevden alındı.

Ayrıca, kurulan taziyeye katılarak koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı.

Mahallelerde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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