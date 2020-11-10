Son dakika haberine göre yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi. Buna göre başkentte 65 yaş ve üstü saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecekler.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

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