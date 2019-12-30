Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberleri... Çılgına dönen anneden tacizciye yumruklu saldırı

Minibüste genç kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Çılgına dönen anneden yumruklu saldırı

İstanbul Pendik'te kızıyla beraber minibüste yolculuk eden kadının, minibüsteki bir şahsın kızını taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. İğrenç olayla çılgına dönen kadın yumrukla saldırdığı kadını duraktaki diğer vatandaşlar da minibüsün içerisinde tutarak kaçmasını engelledi. Şahıs bu sırada vatandaşların da yumruklu saldırısına uğradı. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı

pendik minibüste taciz iddiası
İHA

Pendik'te kızıyla beraber minibüste yolculuk eden kadın, minibüsteki bir şahsın kızını taciz ettiğini iddia ederek şahsa yumrukla saldırdı. İğrenç olayda çılgına dönen anneye gören diğer vatandaşlar da şahsı darp etti.

 

İHA'nın haberine göre, Pendik'te birkaç gün önce yaşanan olayda, minibüste kızıyla beraber seyahat eden bir kadın, minibüsten inecekleri sırada arkalarında bekleyen bir adamın kızını taciz ettiğini iddia etti. Çılgına dönen kadın, şahsa yumrukla saldırmaya başladı. Şahıs kadınla tartıştığı sırada duraktaki diğer minibüsçüler ve vatandaşlar da sesleri duyarak minibüse geldi.

VATANDAŞLAR DA SALDIRDI

Şüpheli şahıs minibüsten inmeye çalıştığı sırada başka bir kişi tarafından durdurularak minibüsün içerisine çekildi. Şahıs daha sonra köşeye sıkıştırılarak vatandaşlarca darp edildi. Bu sırada minibüs şoförü öfkeli vatandaşları sakinleştirerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı polis merkezine götürdü.

Minibüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsın, kızın annesi ve vatandaşlar tarafından dövüldüğü anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde anne önce şahsın yanında oturan kızıyla yer değiştiriyor. Ardından şahıs, minibüsten inecekleri sırada genç kız ile annesinin arkasında bekliyor. Daha sonra anne, şahsın kızını taciz ettiğini iddia ederek adama saldırıyor. Çevredeki vatandaşlar da minibüse gelerek duruma müdahale ediyor. Bazı vatandaşlar şahsa yumruk atarken, minibüs şoförü öfkeli vatandaşları sakinleştiriyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fırtına ilkokulun çatısını uçurdu!
GÜNDEMFırtına ilkokulun çatısını uçurdu!
İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
GÜNDEMİstanbul'a kar yağacak mı?
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Asalak zihniyete teslim ...
Yılbaşında toplu ulaşım müjdesi: Metro, metrobüs ücretsiz olacak mı? Açıklandı
GÜNDEMYılbaşında metro, metrobüs ücretsiz mı?
Üniversite öğrencilerinin tartışması cinayetle bitti
GÜNDEMÜniversitelilerin tartışması kanlı bitti
Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisi fırtına dinince onarılacak
GÜNDEMBir ada fırtınanın dinmesini bekliyor
Son dakika haberleri... Denizli'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı
GÜNDEMDenizli'de doğalgaz patlaması
e-Okul VBS giriş ile sınav sonuçları devamsızlık bilgileri nasıl öğrenilir? e-Okul öğrenci girişi ekranı
GÜNDEMe-Okul sınav sonuçları öğrenme
MEB 2019 - 2020 takvimi: 15 Tatil ne zaman başlıyor? 2020 Okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEM15 Tatil ne zaman başlıyor?
Son dakika! Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü
GÜNDEMÇavuşoğlu, Akşener ile görüşüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X