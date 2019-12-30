İHA

Pendik'te kızıyla beraber minibüste yolculuk eden kadın, minibüsteki bir şahsın kızını taciz ettiğini iddia ederek şahsa yumrukla saldırdı. İğrenç olayda çılgına dönen anneye gören diğer vatandaşlar da şahsı darp etti.

İHA'nın haberine göre, Pendik'te birkaç gün önce yaşanan olayda, minibüste kızıyla beraber seyahat eden bir kadın, minibüsten inecekleri sırada arkalarında bekleyen bir adamın kızını taciz ettiğini iddia etti. Çılgına dönen kadın, şahsa yumrukla saldırmaya başladı. Şahıs kadınla tartıştığı sırada duraktaki diğer minibüsçüler ve vatandaşlar da sesleri duyarak minibüse geldi.

VATANDAŞLAR DA SALDIRDI

Şüpheli şahıs minibüsten inmeye çalıştığı sırada başka bir kişi tarafından durdurularak minibüsün içerisine çekildi. Şahıs daha sonra köşeye sıkıştırılarak vatandaşlarca darp edildi. Bu sırada minibüs şoförü öfkeli vatandaşları sakinleştirerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı polis merkezine götürdü.

Minibüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsın, kızın annesi ve vatandaşlar tarafından dövüldüğü anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde anne önce şahsın yanında oturan kızıyla yer değiştiriyor. Ardından şahıs, minibüsten inecekleri sırada genç kız ile annesinin arkasında bekliyor. Daha sonra anne, şahsın kızını taciz ettiğini iddia ederek adama saldırıyor. Çevredeki vatandaşlar da minibüse gelerek duruma müdahale ediyor. Bazı vatandaşlar şahsa yumruk atarken, minibüs şoförü öfkeli vatandaşları sakinleştiriyor.