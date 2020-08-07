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HaberlerDünyaSon dakika haberleri! Hizbullah lideri Nasrallah'tan Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama!
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Hizbullah lideri Nasrallah'tan Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama!

Son dakika.. Hizbullah lideri Nasrallah Beyrut'ta gerçekleşen patlamaya ilişkin, "Depoda silahımız olduğu iddialarını kesin olarak reddediyorum" dedi.

son dakika
Reuters

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından açıklama yaptı. Politik anlaşmazlıkların kenara bırakılması gerektiğini söyleyen Nasrallah, "Depoda silahımız olduğu iddialarını kesin olarak reddediyorum" dedi.

Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilişkileri olmadığını belirten Nasrallah, "Hala bizi bir şekilde limanla ilişkilendiriyorlar. Ben buradan açık, net ve kesin bir dille limanda ne silahımız, ne nitratımız, ne bir mermimiz ne de herhangi bir malımız olmadığını ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Patlamanın çok büyük bir trajedi yaşattığını belirten Nasrallah, bunun Lübnan'ın modern zamanlarda yaşadığı en büyük felaket olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde, Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanlamıştı..

CAN KAYBI 154'E YÜKSELDİ

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Hasan, salı günü başkentte yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini yaklaşık 5 bin yaralı olduğunu söyledi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

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