İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye Ermeni uçağını vurmadı

Son dakika bilgilerine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Ermenistan'ın uçağını vurduğu iddialarını yalanladı. Altun, "Türkiye Ermeni uçağını vurmadı" dedi.
Reuters haber ajansının Ermenistan Savunma Bakanlığını kaynak gösterdiği haberinde, Türk F-16'larının Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını vurduğu iddia edilmişti. Haberde ayrıca, Su-25 savaş uçağının pilotunun hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.
İletişim Başkanı Altun, bu iddiaları yalanlayarak "Türk, F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiaları doğru değil" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da iddiaların gerçek olmadığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Türk F-16'larının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğu iddiaları doğru değil" denildi.
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