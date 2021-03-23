Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurt için önemli açıklamalarda bulundu. Çarşamba ve Perşembe günleri ise ülkemizin büyük bölümünde görülecek yağışların, Trakya ile iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin hafta sonu kuzey ve doğu kesimlere çekilerek ülkemizin büyük bölümünde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, zamanla Marmara’nın doğusunun yüksekleri, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının; Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hafta ortasından itibaren hissedilir derecede ( 6-15 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizde beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıları dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

ANKARA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Ankara'da bugün öğleden sonra yağmur şeklinde başlaması beklenen kuvvetli yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği, bu gece ve yarın (24.03.2021 Çarşamba) sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı (8-12 cm) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

İZMİR VE ÇEVRE İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.03.2021 Salı günü ilk saatlerden itibaren İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 KG/M2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların zamanla Marmara’nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBULLULAR ÖNLEMİNİZİ ALIN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor.

İSTANBUL'A YENİDEN KAR GELİYOR

Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir.

Çarşamba yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülürken, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile sıcaklıklar 1 derece civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olacağı, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Gelecek hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların tekrar bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.