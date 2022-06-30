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Haberler Sağlık Son dakika: Haftalık Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
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Son dakika: 20-26 Haziran 2022 haftasını içeren Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 20-26 Haziran haftasını kapsayan Kovid-19 tablosunu açıkladı. Buna göre 26 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısında son bir haftada görülen artış dikkat çekti

Son dakika: Haftalık Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
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AA

Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 20-26 Haziran'da 26 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. 13-19 Haziran'da 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635'e yükselirken, 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 256 kişi ise iyileşti.

TOPLAM CAN KAYBI 99 BİN 32 OLDU

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 123 bin 331'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 32 oldu.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 825 bin 439 doza ulaştı 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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