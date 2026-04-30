Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası
Görele Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Hasbi Dede 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
30 Nisan 2026 - 18:12
Hasbi Dede’nin taciz suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve lise öğrencisi Tuana Elif Torun’a (16) karşı 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan yargılanan Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
