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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hatay'da sağanak yağış: Dereler taştı, Amip Ovası suya gömüldü!
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Son dakika haberler... Hatay'da araziler su altında kaldı

Hatay'da etkili olan yağmur nedeniyle derelerden taşıp Amik Ovası'na dolan yağmur suyu, evlerin sınırına kadar yaklaştı. Her yıl aynı sıkıntıları yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, her sağanakta tedirgin olduklarını ve gece yatamadıklarını belirtti

Son dakika: Hatay'da sağanak yağış: Dereler taştı, Amip Ovası suya gömüldü!
Hatay'da sağanak felaketi! Evler suya gömüldü
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DHA

Kentte hafta sonunda başlayıp, sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

DHA'nın haberine göre, bereketli toprakları ile bilinen Amik Ovası´nda yüzlerce dönüm arazi su altında kaldı, ekinler zarar gördü. Derelerden taşan sular Aşağıoba Mahallesi´nde bulunan birçok ahır ve evlerin sınırına kadar ulaştı.

"HER SENE YAŞIYORUZ"

Mahallede oturan Mustafa Kaplan, her sene aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Geceleri yatamadık ahırlara sular girecek diye. Her sene bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bunun bir an önce çözümünün bulunmasını istiyoruz. Devlet yetkililerinden rica ediyoruz bu su baskınlarının çözümünü bulsunlar. Biz devletimizi milletimizi seven insanlarız. Bu su baskınlarının sebebi derelerin dolmuş olması, oradan akan sular tarlalarımıza geliyor. Derelerde kepçelerin çalışması lazım, bu suyun buradan tahliye edilmesi lazım. Şu an su yükselmeye devam ediyor ve dün 3 saat içinde köyümüze su yetişti. Durum biraz hafiflese de tedirginliğimiz devam ediyor. Ahırlarımız sular altında kalabilir. Almış olduğumuz önlemlerle hayvanlarımızı ve ahırlarımızı bir nebze kurtardık. Ama ekili arazilerimizin birçoğu sular altında kaldı" dedi.

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