Son dakika haberi | Meteoroloji'den Marmara için flaş uyarı: Perşembe gününe kadar sürecek!

Meteoroloji saat verdi! Marmara için flaş uyarı! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel şekilde kuvvetli olması bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜNÜ KADAR SÜRECEK

AA'da yer alan son dakika haberine göre kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.